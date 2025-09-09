Xoilac TV - Xem Trực Tiếp Bóng Đá hôm nay Xoilac86, Link Bóng Đá Trực Tuyến Xôi Lạc TV

384
FIFA World Cup qualification (UEFA) FIFA World Cup qualification (UEFA)
9
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)
5
FIFA World Cup qualification (CAF) FIFA World Cup qualification (CAF)
11
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
1
J1 League J1 League
3
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
4
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
1
VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
2
Bundesliga 2 Bundesliga 2
2
FIFA World Cup qualification (CONCACAF) FIFA World Cup qualification (CONCACAF)
4
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
2
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
4
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
1
AFC U23 Asian Cup AFC U23 Asian Cup
8
Austrian Amateur Cup Austrian Amateur Cup
1
Azerbaijan First Division Azerbaijan First Division
4
Bahrain Premier League Bahrain Premier League
4
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
1
Brazilian Cup Brazilian Cup
4
CAF U17 Championship CAF U17 Championship
6
CECAFA Football Associ CECAFA Football Associ
2
Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield
1
Chinese Women League One Chinese Women League One
7
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
2
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
1
Copa Ecuador Copa Ecuador
1
Copa Rio Copa Rio
1
Croatian Cup Croatian Cup
9
Croatian First Football League Croatian First Football League
2
Cúp Đan Mạch Cúp Đan Mạch
2
Cúp FA Malaysia Cúp FA Malaysia
2
Cúp League Trophy Cúp League Trophy
2
Cúp Liên Đoàn Scotland Cúp Liên Đoàn Scotland
1
Cúp Nga Cúp Nga
13
Cúp nữ hoàng Tây Ban Nha Cúp nữ hoàng Tây Ban Nha
15
Cúp Phần Lan Cúp Phần Lan
1
Cúp Quốc Gia Việt Nam Cúp Quốc Gia Việt Nam
2
Cúp Slovakia Cúp Slovakia
3
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
3
Czech 3 liga Czech 3 liga
7
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
6
Elite League U20 Elite League U20
1
English Football League One English Football League One
1
English Isthmian Premier League English Isthmian Premier League
1
English National League English National League
1
English Southern Football League English Southern Football League
1
English U21 League Cup English U21 League Cup
2
ENL Cup ENL Cup
2
FFSA Premier League FFSA Premier League
1
Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
1
FNL Nga FNL Nga
1
French Championnat National 2 French Championnat National 2
1
German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
German Regionalliga German Regionalliga
2
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
7
Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
1
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
1
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
15
Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
3
Hạng 2 Ba Lan Hạng 2 Ba Lan
1
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
1
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
6
Hạng 2 Georgia Hạng 2 Georgia
5
Hạng 2 Indonesia Hạng 2 Indonesia
2
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
1
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
1
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
1
Hạng 3 Na Uy Hạng 3 Na Uy
1
Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
7
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
1
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
2
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
1
Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
1
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
5
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
1
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
1
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
2
Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
2
Iran Azadegan League Iran Azadegan League
8
Kuwait Premier League Kuwait Premier League
1
MEX LT MEX LT
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
1
Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
2
Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
2
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
1
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
1
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
1
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
2
North Macedonia Cup North Macedonia Cup
4
North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
1
NSW Premier League NSW Premier League
1
Premier League International Cup Premier League International Cup
1
Slovak 3.Liga Slovak 3.Liga
1
Slovenia Cup Slovenia Cup
1
Slovenia U19 Slovenia U19
1
Spain TD15 Spain TD15
1
Spanish Copa Federación Spanish Copa Federación
7
Tunisian Professional League 1 Tunisian Professional League 1
2
U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển
1
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
2
UAE Pro League UAE Pro League
5
UEFA EL W UEFA EL W
11
UEFA European U21 Championship UEFA European U21 Championship
17
UEFA Women Champions League UEFA Women Champions League
9
Uruguay Cup Uruguay Cup
6
USL Championship USL Championship
1
USL Cup USL Cup
2
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
1
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
1
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
2
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
1
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
3
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
4
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
1
VĐQG Iran VĐQG Iran
4
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
1
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
1
VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
2
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
1
VĐQG Nữ Phần Lan VĐQG Nữ Phần Lan
1
VĐQG Oman VĐQG Oman
3
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
1
VĐQG Singapore VĐQG Singapore
1
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
4
Welsh League Cup Welsh League Cup
1
Youth Championship Russia Youth Championship Russia
1
35
China Women\'s National Championship Basketball China Women\'s National Championship Basketball
6
FIBA EuroBasket FIBA EuroBasket
4
Israel Basketball League Cup Israel Basketball League Cup
5
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
7
National Basketball League National Basketball League
1
Philippines MPBL Philippines MPBL
1
Vietnam VBA Vietnam VBA
1
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
10
2
ATP Challenger Biella, Italy Men Singles ATP Challenger Biella, Italy Men Singles
1
ATP Challenger Winston Salem, USA Men Singles ATP Challenger Winston Salem, USA Men Singles
1
1
Vietnam Open (GP), Singles Vietnam Open (GP), Singles
1
13
LOL
4
DOTA2
2
CSGO
7
13
CCT Season 3 Europe Series 6 CCT Season 3 Europe Series 6
2
CCT Season 3 South America Series 4 CCT Season 3 South America Series 4
1
Circuito Desafiante Split 2 2025 Circuito Desafiante Split 2 2025
1
Epl S30 Epl S30
2
ESEA Advanced Season 54 Europe ESEA Advanced Season 54 Europe
1
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 2 ESL Challenger League Season 50 South America Cup 2
3
LPLOL Summer 2025 LPLOL Summer 2025
1
LRS Split 2 2025 LRS Split 2 2025
1
Road Of Legends Season Finals 2025 Road Of Legends Season Finals 2025
1
FIFA World Cup qualification (UEFA)
23:00 - 09/09

Azerbaijan

VS

Ukraine

Flag
6 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
FIFA World Cup qualification (UEFA)
23:00 - 09/09

Armenia

VS

Ireland

Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
FIFA World Cup qualification (CAF)
20:00 - 09/09

Sierra Leone

VS

Ethiopia

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag
North Macedonia Cup
20:30 - 09/09

Pobeda Prilep

VS

FK Bashkimi

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
AFC U23 Asian Cup
21:00 - 09/09

Thái Lan U23

VS

Malaysia U23

Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag
AFC U23 Asian Cup
21:00 - 09/09

Kyrgyzstan U23

VS

Sri Lanka U23

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
UEFA European U21 Championship
21:00 - 09/09

Azerbaijan U21

VS

Bulgaria U21

Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
U21 Thụy Điển
21:00 - 09/09

Utsiktens BK U21

VS

Falkenbergs FF U21

Flag
1 - 5
Flag Flag
6 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
AFC U23 Asian Cup
21:30 - 09/09

Hồng Kông U23

VS

Đảo Guam U23

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Croatian Cup
21:30 - 09/09

GAJ Mace

VS

NK Varazdin

Flag
1 - 2
Flag
Croatian Cup
21:30 - 09/09

NK Solin

VS

Rudes

Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Slovenia Cup
21:30 - 09/09

Bela Krajina

VS

Grosuplje

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Croatian First Football League
21:30 - 09/09

Hrvace

VS

NK Jarun

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
U23 Bồ Đào Nha
22:00 - 09/09

Rio Ave U23

VS

Vizela U23

Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
UEFA European U21 Championship
22:00 - 09/09

Hà Lan U21

VS

Israel U21

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
Giao Hữu Quốc Tế
22:00 - 09/09

Croatia U19

VS

Đức U19

Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag
Giao Hữu Quốc Tế
22:00 - 09/09

Serbia U19

VS

Bồ Đào Nha U19

Flag
2 - 0
Flag Flag
4 - 1
Flag Flag
0 - 3
Flag
Giao Hữu Quốc Tế
22:00 - 09/09

Iceland U19

VS

Kazakhstan U19

Flag
2 - 5
Flag Flag
1 - 4
Flag Flag
4 - 0
Flag
AFC U23 Asian Cup
22:15 - 09/09

Ấn Độ U23

VS

Brunei U23

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Giao Hữu Quốc Tế
22:30 - 09/09

Ukraine U18

VS

Đan Mạch U18

Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
2 - 2
Flag
FIBA EuroBasket
21:00 - 09/09

Thổ Nhĩ Kỳ

VS

Ba Lan

Israel Basketball League Cup
22:40 - 09/09

Ironi Nes Ziona

VS

Ironi Kiryat Ata

Israel Basketball League Cup
00:00 - 10/09

Hapoel Holon

VS

GALIL ELYON

FIBA EuroBasket
01:00 - 10/09

Lithuania

VS

Hy Lạp

Women National Basketball Association
06:00 - 10/09

Nữ NY Liberty

VS

Nữ Mystics

Women National Basketball Association
06:30 - 10/09

Nữ Indiana Fever

VS

Nữ Minnesota Lynx

Women National Basketball Association
09:00 - 10/09

Nữ Las Vegas Aces

VS

Nữ Chicago Sky

Women National Basketball Association
09:00 - 10/09

Nữ Phoenix Mercury

VS

Nữ Los Angeles Sparks

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 10/09

Santos de San Luis

VS

Correcaminos

Women National Basketball Association
09:00 - 10/09

Nữ Seattle Storm

VS

Nữ Golden State

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 10/09

Freseros

VS

Halcones Xalapa

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 10/09

Dorados

VS

El Calor de Cancun

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 10/09

Gambusinos de Fresnillo

VS

Panteras

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:05 - 10/09

Mineros de Zacatecas

VS

Abejas de Leon

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:15 - 10/09

Fuerza Regia

VS

Soles de Mexicali

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:15 - 10/09

Diablos Rojos

VS

Astros de Jalisco

China Women\'s National Championship Basketball
13:30 - 10/09

Nữ Shanxi TianZe

VS

Nữ Shandong Speed

Philippines MPBL
15:00 - 10/09

San Juan Knights

VS

Quezon Toda Aksyon

China Women\'s National Championship Basketball
16:00 - 10/09

Nữ Jiansu Nangang

VS

Nữ Beijing Ducks

China Women\'s National Championship Basketball
18:30 - 10/09

Nữ Wuhan Sheng

VS

Nữ Hefei Culture

ATP Challenger Biella, Italy Men Singles
18:00 - 09/09

Gabriele Pennaforti

VS

Pol Martin Tiffon

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gabriele Pennaforti
-
-
-
-
-
Pol Martin Tiffon
-
-
-
-
-
ATP Challenger Winston Salem, USA Men Singles
21:00 - 09/09

Alex Rybakov

VS

Thai-Son Kwiatkowski

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex Rybakov
-
-
-
-
-
Thai-Son Kwiatkowski
-
-
-
-
-
Vietnam Open (GP), Singles
18:15 - 09/09

B M Rahul Bharadwaj

VS

Puritat Arree

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
B M Rahul Bharadwaj
-
-
-
-
-
Puritat Arree
-
-
-
-
-
csgo
CCT Season 3 Europe Series 6
21:00 - 09/09

Alliance

VS

Reason

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESEA Advanced Season 54 Europe
22:00 - 09/09

Ursa

VS

WOPA

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT Season 3 Europe Series 6
00:00 - 10/09

Partizan

VS

Eternal Fire

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT Season 3 South America Series 4
02:00 - 10/09

Keyd Stars

VS

Ex-w7m

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 2
04:00 - 10/09

RED Canids

VS

JERSA/Galorys winner

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 2
04:00 - 10/09

Sharks

VS

MAGICOS/ShindeN winner

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 2
04:00 - 10/09

BESTIA

VS

Yawara

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
dota2
Epl S30
22:00 - 09/09

Nemiga Gaming

VS

Pipsqueak+4

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Epl S30
01:00 - 10/09

Team Next Level

VS

VP.Prodigy

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
lol
Road Of Legends Season Finals 2025
23:00 - 09/09

Senshi Esports Club

VS

mCon LG UltraGear

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPLOL Summer 2025
01:00 - 10/09

Odivelas Sports Club

VS

FlameHard

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LRS Split 2 2025
02:00 - 10/09

Maze Gaming

VS

Sicar Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Circuito Desafiante Split 2 2025
03:00 - 10/09

KaBuM! Ilha das Lendas

VS

Flamengo eSports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Lời giới thiệu

Xôi Lạc TV là gì?

Xôi Lạc TV là trang web phát sóng trực tiếp bóng đá miễn phí với chất lượng cao và là kênh xem bóng đá trực tuyến được yêu thích nhất Việt Nam. Nơi mà tất cả các giải đấu bóng đá hàng đầu trong cho đến ngoài nước đều được trực tiếp đầy đủ. Giúp bạn xem được trận đấu mình thích với trải nghiệm cao nhất. Chính vì thế, nếu có nhu cầu xem bất kỳ trận đấu nào, bạn hãy truy cập vào đây để lấy được link xem bóng đá uy tín nhất nhé.

xoilactv
Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
⭐ Xem lại video trận đấu ⭐ Highlight Video full

Đứng sau Xoilac TV là những chuyên gia bóng đá hàng đầu tại Việt Nam cũng như các kỹ thuật viên IT chuyên nghiệp. Cho nên chúng tôi đã phát triển cực kỳ nhanh, thêm vào đó cơ sở hạ tầng cũng được áp dụng những công nghệ phát tructiepbongda mới nhất. Chính vì thế trong một thời gian ngắn, XoilacTV đã thu hút được một số lượng người dùng cực kỳ lớn.Mục tiêu phát triển của chúng tôi là “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”. Nên chỉ cần vào đây, bạn sẽ được lấy đường link xem bóng đá trực tiếp của trận đấu mình thích khá nhanh chóng. Bởi chúng tôi đang có hệ thống link xem trực tiếp bóng đá ở toàn bộ các giải đấu như Champion League, Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Cúp C2, Bundesliga, Euro, World Cup, Copa America,… Đương nhiên với những đường link được Xôi Lạc TV cung cấp bạn sẽ xem được trận đấu bóng đá với chất lượng hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực, đường truyền ổn định, bình luận bằng tiếng Việt hấp dẫn, kích thước màn hình đúng chuẩn,..

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn biết được những sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, kết quả của tất cả các trận đấu vừa diễn ra, lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu, kèo nhà cái với thông tin đầy đủ. Đương nhiên toàn bộ những thông tin này cũng được chúng tôi cập nhật cực kỳ đầy đủ và chuẩn xác.

Với mục tiêu luôn là nơi dành cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, XoilacTV vẫn đang phát triển không ngừng nghỉ, để nâng cấp website của mình cũng như cải thiện chất lượng các trận đấu được phát sóng tại đây nhiều hơn nữa. Giúp mọi người có được những trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến tốt nhất khi xem trận đấu mình thích.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào trang web phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ khá là bất ngờ. Bởi chúng tôi không chỉ cập nhật link trực tiếp bóng đá cho toàn bộ các giải đấu lớn như Ngoại Hạng Anh, Champion League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America,.. mà còn cập nhật link xem các giải bóng đá trong nước và trong khu vực như V-League, Sea Games, AFF Cup, U23 Châu Á,.. Thêm vào đó, những thông tin bóng đá trong và ngoài được cũng được cập nhật đầy đủ mỗi ngày cho bạn tham khảo.

xem-bong-da-truc-tuyen-chat-luong-cao-tai-xoi-lac-tv
Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Hiện tại đa số mọi người đều muốn xem các trận đấu của những CLB hàng đầu như Real Madird, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus,.. Biết được điều này, chúng tôi cũng cập nhật link xem các CLB này khá là đầy đủ và chất lượng. Thêm vào đó, các trận đấu của những đội bóng lớn như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Agentina, Bỉ,.. cũng được Xôi Lạc TV cập nhật link đầy đủ. Giúp bạn xem bất kỳ trận bóng đá nào mình thích hết sức dễ dàng tại đây.

Hệ thống link tructiepbongda ngon nhất

Xoilac86.tv cũng cung cấp link trực tiếp bóng đá 2022 mới nhất với chất lượng cực kỳ cao. Bởi chúng tôi đang áp dụng những công nghệ mới nhất cũng như hệ thống server khá hiện đại. Chính vì thế sẽ mang đến cho bạn các trận đấu bóng đá đỉnh cao với hình ảnh cực sắc nét, âm thanh thì chân thực, tốc độ luôn mượt mà, ổn định, kích thước màn hình thì đúng chuẩn, các hiện tượng như giật, đứng hình, lag,.. gần như không xuất hiện. Thêm vào đó, bạn còn được nghe bình luận tiếng Việt cực hấp dẫn từ các BLV hàng đầu trong nước hiện nay.

Trang tổng hợp đầy đủ thông tin về bóng đá

Ngoài việc lấy được đường link xem bóng đá trực tiếp chất lượng cao của tất cả các giải hàng đầu. Khi truy cập vào kênh tructiepbongda XoilacTV, bạn còn được tham khảo rất nhiều thông tin bóng đá bổ ích, cụ thể như:

  • Bạn sẽ biết được các tin tức bóng đá mới nhất trong nước cũng như quốc tế. Tin tức cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, cầu thủ, trước trận đấu, huấn luyện viên, chuyển nhượng, bên lề sân cỏ… Thêm vào đó thời gian cập nhật lúc nào cũng sớm nhất, giúp bạn nắm được tình hình bóng đá trong tay mình khá dễ dàng
  • Bạn sẽ biết được kqbd hôm nay của toàn bộ các trận đấu vừa mới diễn ra nhanh nhất, từ tỷ số, số phạt góc, ném biên, thẻ phạt, cầu thủ kiến tạo, ghi bàn,…
  • Bạn còn được xem lại video highlight của trận đấu mà mình không thể xem trực tiếp tại Xoilac86.tv khá đơn giản. Bởi chúng tôi cập nhập video bóng đá highlight cho toàn bộ các giải bóng đá lớn với chất lượng khá cao.
  • Bạn sẽ biết được lịch thi đấu của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới hiện nay khá chi tiết. Khi chúng tôi cập nhật đầy đủ các thông tin như thời gian trận đấu bắt đầu, đội hình dự kiến ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
  • Bạn sẽ nắm được bảng xếp hạng ở bất kỳ trận đấu nào mình thích khi truy cập vào đây. Trong BXH sẽ có toàn bộ thông tin quan trọng như vị trí, điểm số, số vòng thi đấu, hiệu số thắng thua, thành tích trong các trận đấu gần nhất
  • Bạn còn được tham khảo bảng kèo nhà cái ở bất kỳ trận đấu nào diễn ra trong ngày khá đơn giản. Trong bảng kèo, Xôi Lạc TV cập nhật toàn bộ các thể loại kèo, thêm vào đó tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền cũng chuẩn xác 100%. Để giúp bạn có được những tin soi kèo với tỷ lệ thắng cao nhất từ đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại XoilacTV.
  • Bạn cũng được sử dụng Livescore miễn phí, để giúp mình có thể xem tỷ số trực tiếp ngay khi trận đấu đang diễn ra nhanh và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Xoilac86.tv còn dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và xây dựng website, chính vì thế khi vào Xoi Lac TV, bạn sẽ thấy bố cục trang web được thiết kế khá khoa học khi phân theo từng mục khác nhau. Mỗi mục sẽ là một chức năng riêng cho mọi người dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Thêm vào đó, chúng tôi còn lựa chọn màu sắc khá hài hòa cũng như tô điểm các chức năng quan trọng. Cho bạn có thể sử dụng một cách tốt nhất và không bao giờ bị mỏi mắt nếu nhìn quá lâu. Đặc biệt, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá còn đang sử dụng đường truyền hiện đại, cho nên tốc độ load khá nhanh. Cho bạn được những trải nghiệm sử dụng không thể chê vào đâu được.

xoilac-tv-noi-xem-tructiepbongda-moi-luc-moi-noi
Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Xoilac86.tv còn có đội ngũ quản trị viên là những nhà báo, phóng viên, chuyên gia bóng đá hàng đầu. Những người này cũng cực kỳ nhiệt tình, có chuyên môn cao và làm việc 24/7, để cung cấp cho người dùng những dịch vụ tốt nhất. Để người dùng có thể xem các trận bóng đá mình thích với chất lượng cao một cách dễ dàng hay là xem các thông tin bóng đá mình cần nhanh nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV là một trong những website phát sóng trực tiếp bóng đá hiếm hoi tại Việt Nam có được bản quyền của toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu trong nước cũng như thế giới. Chính vì thế, chỉ cần vào đây bạn có thể xem được bất kỳ trận đấu nào mà mình thích cực kỳ đơn giản. Cụ thể chúng tôi đang phát sóng các giải sau:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới hiện nay, nơi quy tụ toàn bộ các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu
    • Premier League – Giải vô địch Ngoại hạng Anh: Giải bóng đá lớn nhất nước Anh cũng như hấp dẫn nhất thế giới. Khi có những câu lạc bộ, các cầu thủ hàng đầu thế giới tham gia. Đặc biệt, mỗi tuần đều diễn ra rất nhiều trận đấu cực kỳ hấp dẫn
    • La Liga – Giải đấu bóng đá Tây Ban Nha: Giải bóng đá lớn nhất Tây Ban Nha, nơi cũng có những CLB hàng đầu như Real Madrid, Alt Madrid, Barca,… Mỗi tuần cũng có nhiều trận đấu lớn
    • Serie A – Giải đấu bóng đá Ý: Một trong những giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới cũng như hàng đầu nước Ý. Nơi những CLB danh tiếng như AC Milan, Inter Milan, Juventus,.. đang thi đấu
    • Bundesliga – Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức: Giải đấu hàng đầu nước Đức, nơi diễn ra các trận đấu hấp dẫn cả mùa giải
  • Ligue 1 – Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp: Đây là giải đấu mới nổi lên trong thời gian gần đây. Khi các CLB tại đây chi rất nhiều tiền để mua những siêu sao hàng đầu, giúp cho chất lượng của giải đấu tăng lên khá nhiều.
  • Euro – Giải vô địch bóng đá Châu Âu: Giải bóng đá cấp quốc gia hàng đầu Châu Âu, nơi toàn bộ các đội bóng, cầu thủ hay nhất Châu Âu tham dự
  • Copa America – Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ: Giải bóng đá hàng đầu tại Nam Mỹ, nơi quy tụ tất cả các siêu sao của khu vực này
  • V-League – Giải vô địch bóng đá Việt Nam: Giải đấu bóng đá lớn nhất trong nước hiện nay.
  • Các giải đấu trên thế giới khác như: King Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả sẽ được kênh XoilacTV phát trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Chuẩn bị cho mùa bóng Euro và WC sắp tới, Xoilac TV tự hào là kênh trực tiếp bóng đáphát sóng tất cả các trận tại giải đấu vô cùng hấp dẫn và được quan tâm nhiều nhất bởi đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. Euro – Giải vô địch quốc gia Châu Âu, World Cup – Giải vô địch bóng đá thế giới: Giải bóng đá hay nhất hành tinh hiện nay, khi được tổ chức 4 năm/ 1 lần và quy tụ toàn bộ các đội bóng, cầu thủ hàng đầu thế giới

Ngoài ra Xôi Lạc TV còn phát sóng toàn bộ các giải đấu trong khu vực quốc nội cũng như của đội tuyển Việt Nam tham gia như U23 Châu Á, AFF Cup, vòng loại World Cup khu vực Châu Á, Sea Games,.. cùng với nhiều giải cỏ khác.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Như đã nói ở trên, trang web Xoilac86.tv được thiết kế cực kỳ khoa học với việc chia thành nhiều mục khác nhau. Thêm vào đó, Xôi Lạc TV còn tương thích với cả điện thoại, máy tính, laptop,.. chạy bất ý hệ điều hành gì. Cho nên, nếu như bạn muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu bóng đá nào tại đây cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ tiến hành truy cập vào các trình duyệt như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Opera…
  • Bước 2: Nhập tìm kiếm website bằng các từ khóa như “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“, “xem bóng đá“,…
  • Bước 3: Truy cập đến địa chỉ Xoilac86.tv bên dưới bảng kết quả tìm kiếm.
  • Bước 4: Tiếp theo bạn sẽ chọn vào mục Trang Chủ rồi kéo xuống dưới. Ở đây bạn sẽ thấy được toàn bộ các đường link xem trực tiếp bóng đá ngon nhất diễn ra vào hôm nay
  • Bước 5: Cuối cùng bạn chỉ cần chọn vào trận đấu mà mình muốn xem là có thể thưởng thức được.

Để giúp bạn có thể tìm được trận đấu mình muốn xem một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi còn phân ra rất nhiều mục như trận HOT, các trận đang đá, diễn ra vào hôm nay, ngày mai,.. Thêm nữa, bạn còn có thể lựa chọn bằng cách tìm giải đấu bóng đá mình muốn xem.

Khi lấy bất kỳ link xem bóng đá trực tiếp nào tại XoiLac TV, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Bởi chúng tôi cung cấp toàn bộ những đường link này hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó, mỗi trận đấu đều được XoilacTV cập nhật trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. Cũng như chúng tôi cũng cam kết rằng, toàn bộ các đường link xem bóng đá online do mình cung cấp không bao giờ dính mã độc hay là virus.

Hiện tại xem trực tiếp bóng đá trên mạng đang được khá nhiều người sử dụng. Bởi cách thức này mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau. Đặc biệt, khi xem tại Xôi Lạc TV, bạn còn có được những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Chính vì thế, bạn nên chia sẻ website Xoi Lac TV đến với bạn bè, người thân của mình. Để họ cũng được xem các trận bóng đá mình thích với chất lượng cao nhất.

huong-dan-xem-bong-da-online-tai-xoilac
Hưỡng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Không phải quá tự tin nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng, Xoilac TV chính là một trong những trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Bởi chúng tôi có những ưu điểm mà ít có website bóng đá nào có được. Cụ thể đó là:

  • Xoilac86.tv hiện tại đang cung cấp link xem bóng đá cho tất cả các giải đấu, từ những giải bóng đá hàng đầu trên thế giới cho đến các giải cỏ trong nước và khu vực. Thêm vào đó, bóng đá nữ hay các môn thể thao khác như quần vợt, tennis, bóng bàn,.. cũng có tại đây
  • Tất cả link xem trực tiếp bóng đá đều được chúng tôi cập nhật trước khi trận đấu diễn ra 1 tiếng đồng hồ. Mỗi trận đấu sẽ được cung cấp trên 3 link, cho bạn lựa chọn được link phù hợp nhất
  • Với đường link của Xôi Lạc TV, bạn sẽ được thưởng thức một trận đấu bóng đá với chất lượng hình ảnh Full HD sắc nét, chất lượng âm thanh thì chân thực, kích thước màn hình thì đúng chuẩn. Đương nhiên, bạn có thể tùy chỉnh âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân giải hình ảnh sao cho phù hợp với mình nhất
  • XoiLac TV cũng đang sử dụng đường truyền cực kỳ hiện đại, cho nên tốc độ khá mượt mà, ổn định. Cho nên các hiện tượng như đứng hình, giật, lag hay là bị diss ra khi đang xem ít khi nào xuất hiện
  • Những trận đấu bóng đá lớn được phát sóng tại đây cũng được bình luận bằng tiếng Việt cực kỳ cuốn hút. Khi mà Xoilac TV đã thuê những BLV khá chuyên nghiệp, có nhiều kiến thức về bóng đá cũng như khả năng tấu hài cao để bình luận các trận đấu do mình phát sóng
  • Dù phát sóng bóng đá miễn phí, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ chèn quá nhiều quảng cáo khi trận đấu đã chính thức bắt đầu. Bởi ngay từ đầu, XoiLac TV luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu
  • Giao diện của Xoilac TV cũng cực kỳ đẹp mắt và khoa học, giúp bạn có thể sử dụng và tìm những thông tin mình cần cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng

Ngoài ra, khi truy cập vào Xoilac86.tv, bạn còn được biết những tin tức bóng đá mới nhất, kết quả bóng đá của các trận đầu vừa diễn ra, bảng xếp hạng, lịch thi đấu của những giải bóng đá hàng đầu, bảng kèo nhà cái chuẩn xác,..

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Ngoài Xoilac86.tv, chúng tôi cũng muốn cho bạn biết những trang web xem bóng đá trực tiếp hàng đầu khác. Nơi mà bạn sẽ thưởng thức được bất kỳ trận đấu bóng đá nào với trải nghiệm không thể chê được. Cụ thể đó là:

  • Vào Rồi TV ( Vao Roi TV | Vaoroi TV | Vaoroi.TV | Vaoroi.co)
  • Về Bờ TV ( Vebo TV | Ve Bo TV | Vebo.live)
  • 90 Phút TV (90Phut TV | 90Phut Link | 90Phut Net | 90M TV | 90Min.TV)
  • Bánh Khúc TV (Banh Khuc TV | Banhkhuc.TV)
  • Khô Mực TV (Kho Muc TV | Khomuc.TV)
  • Mì Tôm TV (Mitom TV | Mitom.TV)
  • Cà Khịa TV (Cakhia TV | Cakhia Link | Cakhia Live | Ca Khia TV | Cakhia.com)
  • Bàn Thắng TV (Banthang TV | Banthang.TV | Banthang.io)
  • VTV (VTV3 | VTV6 | VTV3 HD | VTV6 HD | VTV9)
  • K+ (K+ TV | K+ Phong Cách | K+ Nhịp Sống)
  • Ra Khơi TV (Rakhoi TV | Ra Khoi TV | Ra Khoi Link | Rakhoi.TV)
  • Sao Kê TV (Saoke TV | Sao Ke TV | Sao Ke Link | Saoke.TV)
  • Thức Khuya TV (Thuckhuya TV| Thuckhuya.TV)
  • Xem Bóng Đá TV (Xem Bong Da TV | Xembongda TV)
  • Trực Tiếp Bóng Đá TV (Truc Tiep Bong Da TV| Tructiepbongda TV | Tructiepbongda.info)
  • Ngoạc TV (Ngoac TV | Ngoác TV)
  • Kèo Nhà Cái TV (Keo Nha Cai TV | Keonhacai TV | Keonhacai.com | Keo Nha Cai Net)
  • Thẻ Vàng TV (The Vang TV | Thevang.TV)
  • Sương TV (Suong TV | SuongTV)
  • Thẻ Đỏ TV (The Do TV | Thedo.TV)

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có được trải nghiệm xem truc tiep bong da hôm nay tốt nhất tại Xoilac86.tv bạn cần lưu ý một số thông tin quan trọng như sau:

  • Chuẩn bị một thiết bị có kết nối internet ổn định để quá trình phát sóng bong da truc tuyen được diễn ra mượt mà không sợ lag hay giật.
  • Nếu trong quá trình xem bóng đá online của bạn bị đứng hình, lag thì rất có thể do thiết bị của bạn gặp sự cố nào đó hoặc thiết bị đó có cấu hình thấp không đủ đáp ứng. Bạn nên dừng lại khoảng 1 đến 2 phút sau đó F5 refresh tải lại trang như vậy sẽ không còn bị lag, đứng hình nữa.
  • Hệ thống tructiepbongda Xoilac TV luôn cung cấp đầy đủ các link dự phòng, các link khác sever để giảm tải cho đường link chính nên bạn hoàn toàn có thể đổi sang link bên cạnh của mỗi trận đấu đó.
  • Để có một không khí xem đá banh tốt nhất, đội ngũ bình luận viên của chúng tôi luôn là những người nhiệt huyết, truyền lửa đến quý khán giả. Bạn cũng nên rủ bạn bè, người thân của mình theo dõi cùng để chia sẻ niềm vui xem đá banh mọi lúc mọi nơi cùng Xôi Lạc TV.

Kết luận

Nhằm đáp ứng niềm đam mê bóng đá, đội ngũ vận hành Xoilac86.tv sẽ cố gắng phát sóng miễn phí dành cho tất cả mọi người gần xa yêu thích xem bóng đá online cùng tận hưởng những không khí tuyệt vời nhất mà môn thể thao vua của chúng ta mang lại.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Tất cả những ý kiến đóng góp hay mọi thắc mắc mà fan hâm mộ bóng đá cần liên hệ với kênh trực tiếp bóng đá Xôi Lạc TV có thể liên hệ qua các kênh thông tin bên dưới đây:

Đia chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://theicec.com

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected]

– Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mãi nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

